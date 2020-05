Arezzo, meno di due minuti per stupire il mondo con la bellezza della città IL VIDEO

Meno di due minuti di immagini con effetti molto particolari per sintetizzare la bellezza di Arezzo. Presentato il video promozionale realizzato da Robert Whitworth. Una iniziativa della Fondazione Arezzo Intour che cade in una fase di ripartenza e rilancio in attesa della riapertura dei confini per tornare ad ospitare in città turisti italiani e stranieri.

Il filmaker britannico, tra i più conosciuti, ha realizzato un breve concentrato di immagini basato sulle tecniche di motion flow e time lapse. Un video che val la pena di vedere e che farà da vetrina della città di Arezzo, veicolato anche www.discoverarezzo.com il nuovo portale destinazione turistica.