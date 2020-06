Arezzo, morte di Martina, parla Vanneschi assolto: "Non me l'aspettavo, gioia dopo nove anni lunghi" VIDEO 1

Parla Luca Vanneschi, 29 anni, assolto in appello insieme ad Alessandro Albertoni per la morte di Martina Rossi. Non ci fu tentativo di stupro nella camera dell'hotel a Palma di Maiorca dove la ragazza cadde dal balcone al sesto piano. Vanneschi parla di come ha appreso la notizia della sentenza: "Ho pianto ho abbracciato la mia famiglia ho ricevuto complimenti da tutto il paese. Sono stati nove anni lunghi e intensi. Non mi aspettavo questa sentenza, ero molto negativo per come era andata ad Arezzo". I due erano stati condannati a sei anni. Accanto a Vanneschi, nel video, gli avvocati Stefano Buricchi e Carlo Buricchi. Tra i primi a chiamare Vanneschi il prete e il sindaco di Castiglion Fibocchi, il paese dove vive.