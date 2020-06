Arezzo, morte di Martina, parla Vanneschi: "Anche lei sarà contenta che è venuta fuori la verità" VIDEO 2

Luca Vanneschi, assolto in appello insieme ad Alessandro Albertoni, per la morte di Martina Rossi precipitata dall'hotel di Palma di Maiorca, parla dopo la sentenza di Firenze. "Ho subito pensato a lei. Sarà contenta che è venuta fuori la verità", dice il 29enne di Castiglion Fibocchi, con a fianco gli avvocati Stefano Buricchi e Carlo Buricchi. I legali hanno definito un errore giudiziario il primo verdetto di condanna a sei anni, emesso ad Arezzo nel 2018. Un processo basato sul nulla, che non andava celebrato. La tesi dell'accusa era che la ragazza di Genova fosse precipitata dalla camera per sfuggire a un tentativo di stupro.