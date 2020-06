Arezzo, maltempo: a Poppi un fiume di acqua dentro al liceo scientifico VIDEO

Maltempo in provincia di Arezzo. A Poppi un violento nubifragio ha provocato l'allagamento dei locali del liceo scientifico Galileo Galilei ubicato nel centro storico della cittadina del Casentino.

Le immagini mostrano un vero e proprio fiume di acqua che scende dalle scale dell'edificio che ospita la scuola superiore. Fortunatamente l'attività non era in corso, ma alcune persone erano presenti per il disbrigo di pratiche.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 giugno, e alla scuola di Poppi sono intervenuti anche i vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità dopo l'allagamento.