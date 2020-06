Arezzo, caso Martina, parla Vanneschi: "Io minacciato e guardato male, ora una nuova vita" VIDEO 3

"Sono stati nove lunghi mesi nei quali ne ho sentite di tutti i colori, sono stato minacciato e guardato male". Luca Vanneschi, assolto per il caso della morte di Martina Rossi, parla della sua innocenza stabilita dalla corte di appello di Firenze e di come ha trascorso il periodo in cui è stato indagato e imputato. Una vicenda che, dice, lo ha rovinato anche sul fronte economico e del lavoro. Ora, dice, ricomincia una nuova vita. Insieme ad Alessandro Albertoni era stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione. E' caduta l'impalcatura accusatoria che voleva i due amici autori di un tentato stupro al quale la ventenne di Genova era sfuggita cadendo dal balcone dell'hotel di Palma di Maiorca.