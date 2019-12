Arezzo, la Città del Natale a 360 gradi è uno spettacolo anche per gli occhi: guardare il video per credere. In giro per le strade e per le piazze, tutta la bellezza di una città addobbata per le feste di fine anno, pulsante di vita e iniziative, luminosa e attraente. In cinque minuti di visione la sintesi di una domenica top vissuta da Arezzo l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, con un afflusso straordinario di gente. Un video lanciato con orgoglio sul web e sui social dall'amministrazione comunale, con l'assessore Marcello Comanducci, e da Arezzo Intour. Mentre la programmazione natalizia va avanti.