Arezzo, il blitz contro trafficanti e spacciatori di droga VIDEO

Il video dell'operazione dei carabinieri di Arezzo che ha permesso di stroncare un giro di droga dalla Spagna alla piazza aretina. Un lavoro investigativo impegnativo, culminato in blitz, anche in Spagna, perquisizioni, sequestri e arresti. Eseguiti non solo ad Arezzo, ma anche a Perugia, Firenze e in alcune località del nord Italia.

A gestire il traffico di sostanza stupefacente erano gruppi criminali di albanesi e rumeni che riuscivano a introdurre la droga, poi collocata al dettaglio agli assuntori. I carabinieri hanno ricostruito il fitto reticolo di passaggi. Interrotto un importante canale di approvvigionamento. Duro colpo assestato ai trafficanti e spacciatori.

Eseguite 22 misure cautelari all'alba di venerdì 6 marzo. Lunedì le convalide degli arresti disposti dal gip Piergiorgio Ponticelli.