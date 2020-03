Arezzo, Coronavirus: azienda inizia a produrre mascherine per donarle all'ospedale VIDEO

Coronavirus e mascherine che non si trovano. A Castiglion Fiorentino, l'azienda di abbigliamento Ade ferma la produzione regolare e comincia a realizzare protezioni in cotone per poi donarle all'ospedale San Donato di Arezzo. L'imprenditore Davide Dottarelli spiega l'operazione.

Da un lato lo stop alla fabbrica, che conta cento addetti, per ridurre il rischio di contagio, dall'altra la voglia di mettere a disposizione le proprie conoscenze, i materiali e le capacità, in modo da rendersi utili durante questa emergenza. Da lunedì 16 marzo fino a venerdì alla Ade si producono mascherine. Possono essere lavate e riutilizzate dieci volte.

Parallelamente è in corso la questione burocratica e di controllo autorizzativo, per poi procedere alla consegna. Molte richieste dalle farmacie. Le protezioni chirurgiche sono resistenti e di qualità.