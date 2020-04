Arezzo, rissa tra stranieri per strada: Far West mentre la gente grida dalle finestre VIDEO

Rissa per strada ad Arezzo tra cittadini extracomunitari. Con la gente dalle finestre che grida, esasperata per il continuo bivacco e le frequentazioni poco raccomandabili nella zona ex Standa. Assembramento e botte nelle immagini che documentano quanto accaduto oggi mercoledì 29 aprile in via Leon Battista Alberti, zona Saione, vicino ai giardini di Campo di Marte, luogo dove nonostante l'emergenza e i divieti, come del resto al parco del Pionta, persistono situazioni poco chiare.

GUARDA L'ALTRO VIDEO DELLA RISSA

Nelle immagini i colpi proibiti che si scambiano i partecipanti alla zuffa. E le grida degli aretini che assistono alla scena. Situazione al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per identificare i partecipanti alla rissa. Non si registrano feriti. Ancora non ci sarebbero persone fermate.