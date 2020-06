Arezzo, morti nello schianto: il VIDEO dell'auto che esce dalla corsia e va contro il Tir in sosta

Quattro morti nello schianto del monovolume contro un autoarticolato in sosta a Badia al Pino, poco dopo Arezzo, in A1: ecco il video dell'incidente. La sequenza ripresa dalle telecamere dell'Autostrada del Sole, mostra la Sharan che dopo una curva, nel rettilineo successivo esce dalla corsia di marcia e piomba sul mezzo pesante parcheggiato.

Un impatto terribile, costato la vita una bimba di otto mesi, al fratello di 10 anni e ai nonni cinquantenni. Nel filmato si vede la traiettoria fatale, probabilmente causata da un colpo di sonno o da una distrazione del conducente, trenta anni, della Romania, che con la famiglia era diretto a Napoli.

L'incidente è successo alle 14 di venerdì 5 giugno. L'uomo, padre dei bambini morti e figlio della coppia deceduta, è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e si trova in carcere ad Arezzo. Feriti nello schianto anche il figlio 13enne della coppia deceduta, la gemellina della piccola morta e la moglie del conducente. I test hanno appurato che l'uomo al volante aveva tasso alcolemico zero. Non aveva bevuto né assunto sostanze. Era entrato in Italia alle 8 del mattino dalla Slovenia.