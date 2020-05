I delfini sono tornati in Sardegna complice il lockdown. Spettacolo nelle acque vicino a Cagliari. Il video

In Sardegna sono tornati i delfini. Lo testimonia questo video di SardiniaPost: complice la tranquillità delle acque legata al lockdown da Coronavirus, il blocco delle navi, i delfini sono tornati a nuotare felici vicino la costa e hanno fatto la loro comparsa anche al porto di Cagliari. Numerose le evoluzioni che sono andate in scena davanti al molo Ichnusa, un autentico spettacolo davvero emozionante e inconsueto. In breve tempo il video è diventato virale nel web e sui vari social.

