Piroette e moonwalk, i fan ballano Michael Jackson per ricordarlo

Roma, 26 giu. (askanews) - Non solo fiori, foto e messaggi per ricordarlo. Centinaia di fan si sono dati appuntamento al cimitero Forest Lawn Memorial Park di Glendale in California dove è sepolto Michael Jackson, per omaggiarlo a dieci anni dalla morte (il 25 giugno 2009).

Molti di loro si sono presentati con i suoi look più famosi, con giacche di lustrini e guanti bianchi e si sono esibiti in piroette e moonwalk con i sottofondo i suoi brani famosi: il modo migliore per celebrare il re del pop.