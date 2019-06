Migranti a largo di Lampedusa, immagini a bordo della Sea Watch

Roma, 26 giu. (askanews) - Queste le immagini dei 42 migranti esausti, sfiniti, a bordo della Sea Watch 3 che da due settimane si trova al largo di Lampedusa in attesa di poter sbarcare, ma a cui il ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, che non concede l'autorizzazione.

"Basta, entriamo. Non per provocazione ma per necessità, per responsabilità", scrive la Ong tedesca, annunciando la decisione di approdare comunque a Lampedusa, contravvenendo alle indicazioni del Viminale.