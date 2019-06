Roma, 27 giu. (askanews) - Cyber security, un asset fondamentale per la sicurezza nazionale di cui si è discusso a Roma in una tavola rotonda - promossa da Assocomunicatori e Deepcyber - con esponenti delle istituzioni e dell'industria. Un problema cruciale del quale in Italia si ha scarsa consapevolezza. Lo dice Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni: "Se ne parla poco, se ne parla ma se ne parla tra addetti ai lavori mentre invece la consapevolezza dovrebbe essere una conquista di tutti, perché noi viviamo in una società completamente digitalizzata, ogni aspetto della nostra vita è esposto in rete, spesso non ce ne rendiamo conto, non abbiamo la percezione di questo, ma è così".

La questione della Cyber security richiede una stretta collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Gerardo Costabile, Ceo e Founder di Deepcyber, spiega: "Con Deepcyber abbiamo fatto oggi un buon passo in avanti su questa collaborazione organizzando un evento per scambiarci una serie di informazioni a porte chiuse, in un contesto confidenziale riservato, ma anche di altissimo prestigio, per unire le competenze e le grandi istituzioni, il pubblico, l'intelligence nazionale, con quella che è la sicurezza delle grandi imprese e delle piccole e medie imprese. Noi riteniamo che l'unione di piccoli e grandi, di pubblico e di privato, e anche di civile e militare, può consentire comunque un innalzamento dei livelli di sicurezza, una tutela degli interessi nazionali dell'Italia".

In Italia, tuttavia, siamo ancora indietro su questo fronte, e come avverte l'On. Francesco Zicchieri, segretario della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, "si può fare ancora molto, ma si deve fare in sinergia tra pubblico e privato, perché poi il paese, le situazioni che viviamo, l'insicurezza è un tema di tutti".