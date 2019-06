Al via il G20 a Osaka, Conte: soluzioni condivise a sfide globali

Roma, 28 giu. (askanews) - Al via il vertice del G20 a Osaka, in Giappone, con i leader mondiali costretti a trovare una sintesi su una serie di temi cruciali, dal commercio, alla sicurezza internazionale, ai cambiamenti climatici. Il primo dibattito tra i venti capi di Stato e di governo affronta l'economia digitale, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping chiamati a confrontarsi sul tema che ha sullo sfondo le tensioni tra i due paesi sul gigante delle telecomunicazioni Huawei.

Il vertice ufficiale è stato preceduto, come di consueto, da alcuni incontri bilaterali. Trump ha visto il primo ministro giapponese Shinzo Abe, il premier indiano Narendra Modi, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin, con cui - ha detto - intrattiene relazioni "molto buone". Poi, il presidente Usa ha reagito con ironia a una domanda di un giornalista su un possibile tentativo russo di influenzare le prossime presidenziali del 2020. "Nessuna interferenza nelle elezioni, per favore" ha aggiunto con toni molto scherzosi rivolgendosi a Putin. Un argomento molto delicato mentre proseguono le inchieste parlamentari sui legami tra la campagna repubblicana di Trump e la Russia prima del voto del 2016.

Da parte sua, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, impegnato anche in vertici con i leader europei per evitare la procedura d'infrazione per i conti italiani, su Fb ha scritto: "Tra i temi che affronteremo nel corso di queste due giornate ce ne sono alcuni a cui tengo particolarmente: i cambiamenti climatici, il futuro del lavoro tra digitalizzazione e intelligenza artificiale e il commercio internazionale. Il nostro Paese sarà impegnato in prima linea per trovare soluzioni concrete e condivise, nella convinzione che solo attraverso la cooperazione internazionale saremo in grado di affrontare le importanti sfide globali che abbiamo di fronte".