Sfida aperta tra il Viminale e le navi Ong che salvano i migranti

Lampedusa, 6 lug. (askanews) - Sfida aperta fra le Ong che salvano i migranti dal mare ed Viminale sulla destinazione finale delle imbarcazioni che dovrebbero trasferire i migranti a bordo in un porto sicuro. Da un lato c'è la nave Alan Kurdi della Ong Sea Eye, con a bordo 65 naufraghi che a deciso di dirigersi a Lampedusa anche se le è stato notificato il divieto d'ingresso nelle acque italiane. Mentre il veliero Alex di Mediterranea, con 41 profughi a bordo è scortata in porto a Lampedusa dopo decisione di violare l'ordine del ministro dell'interno di dirigersi verso Malta. La Ong in un vdeo aveva spiegato che non c'erano sono le condizioni sanitarie per affrontare 15 ore di navigazione.

"Rimangono a bordo decine di persone che sono stremate, siamo sfiniti noi, immaginatevi loro. Lampedusa è qui a un'ora di navigazione, è il porto sicuro più vicino rispetto al punto del nostro salvataggio. Purtroppo però è andato in scena ancora una volta lo spettacolo della propaganda politica".

Matteo Salvini, non arretra sulle sue posizioni a proposito della nave Mediterranea ribadendo che Malta ha dato la disponibilità ad accoglierli ha detto: è un porto sicuro europeo e non si capisce perché questi trafficanti di uomini complici degli scafisti debbano decidere dove andare e non andare".