Scontro diplomatico Usa-Gb. Trump rompe con ambasciatore Darroch

Roma, 9 lug. (askanews) - E' scontro diplomatico tra Gran Bretagna e Stati Uniti dopo che alcuni giudizi molto critici dell'ambasciatore britannico a Washington Kim Darroch che accusava tra le altre cose la presidenza di Donald Trump di essere "inetta" e "incompetente", sono stati resi pubblici con una fuga di notizie.

La premier britannica Theresa May ha preso le parti dell'ambasciatore affermando di avere "piena fiducia" in lui pur non essendo d'accordo con le sue valutazioni, ma ha definito inaccettabile la fuga di documenti, chiarendo che Londra ha aperto un'inchiesta per capire da dove sia partita.

Ma Donald Trump non ha reagito affatto bene e ha avviato uno scontro diretto, contro l'ambasciatore e la Gran Bretagna attaccando sulla gestione della Brexit. "Sono stato molto critico sul modo in cui la Gran Bretagna e la premier Theresa May hanno gestito la Brexit. Che disastro hanno creato lei e i suoi rappresentanti. Le dissi come si doveva fare ma ha deciso di fare diversamente". E ancora: "Non conosco l'ambasciatore ma negli Usa non è amato né considerato. Non tratteremo più con lui". "La buona notizia per il meraviglioso Regno Unito - ha concluso - è che avranno presto un nuovo primo ministro".

Adesso anche i media britannici si interrogano su come sia potuta avvenire la fuga di notizie, per molti si tratterebbe di un segnale della lotta in atto nel partito conservatore al governo in vista del probabile arrivo a Downing Street di Boris Johnson.