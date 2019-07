Rimpasto di governo: Fontana ministro degli Affari europei

Milano, 10 lug. (askanews) - Lorenzo Fontana va al ministero degli Affari europei. Il premier Giuseppe Conte ha accolto ufficialmente la proposta della Lega, che ha indicato appunto l'attuale ministro per le politiche della famiglia per prendere il posto lasciato da Paolo Savona a febbraio, per la presidenza della Consob.

Al posto di Fontana al ministero della Famiglia andrà Alessandra Locatelli, deputata della Lega nonché vicesindaco di Como, membro della commissione Affari sociali alla Camera.

Ecco servito il primo mini-rimpasto nell'esecutivo giallo-verde con due poltrone per due leghisti. Fontana, 39 anni, vicesegretario federale della Lega Nord, in passato era stato anche per due volte parlamentare europeo e vicesindaco della città di Verona. Fontana è stato al centro di molte polemiche durante il suo mandato da ministro della famiglia per le sue posizioni conservatrici su diritti delle donne, aborto e diritti LGBT.