Prima mondiale a Madrid della terza stagione della Casa de Papel

Roma, 12 lug. (askanews) - Premiere mondiale, a Madrid, della terza stagione della "Casa de Papel", la serie in lingua non inglese più vista su Netflix, otto giorni prima di sbarcare sulla piattaforma americana, il 19 luglio. Fan in delirio per l'arrivo dei loro beniamini.

Red carpet per il cast (composto da 23 attori) della fortunata serie, accompagnati dal creatore Alex Pina, e guidati da Alvaro Morte e Ursula Corbero. Presente anche Ted Sarandos, chief content officer di Netflix.