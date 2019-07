Incidenti montagna, morto un alpinista in crepaccio Monte Rosa

Dl sicurezza, Salvini: pacchetto completo o problema per governo

Roma, 12 lug. (askanews) - "Sul decreto sicurezza e sugli emendamenti non ci siamo: o si avanti oppure... io non faccio neanche un passo indietro". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Viminale. "Coi poliziotti, coi vigili del fuoco e coi vigili urbani" non si scherza. "O ci sono questi emendamenti o non si va avanti". "Porto pazienza su autonomia ...