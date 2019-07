Conte: spread può scendere ancora, abbiamo fiducia dei mercati

Al via il RomAfrica Film Festival per promuovere cultura africana

Roma, 12 lug. (askanews) - Un concerto della Cairo Opera House e del Teatro San Carlo di Napoli, seguito dalla proiezione del film egiziano "Hepta", hanno ufficialmente aperto, all'Accademia d'Egitto, il RomAfrica Film Festival, in programna alla Casa del Cinema di Roma fino al 14 luglio. Una rassegna di cinema africano che vuole "promuovere non solo il cinema, ma anche la cultura africana", come ...