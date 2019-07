Zingaretti: "Pd è l'unica alternativa a una destra pericolosa"

Roma, 13 lug. (askanews) - "Noi non abbiamo l'ansia di dichiarare sull'ultimo tweet la pasta che ha mangiato Matteo Salvini, abbiamo l'ossessione di convincere gli italiani che c'è una soluzione migliore ai loro problemi": lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo all'Assemblea nazionale del partito a Roma.

"Dobbiamo avere fiducia perché la storia che oggi leggiamo nei libri non è figlia del caso, ma è il risultato delle azioni delle donne e degli uomini. Nulla è prestabilito e se oggi siamo in questa assemblea è proprio per questo motivo: siamo coscienti di avere fatto un primo passo, sì solo un primo passo, ma ora forti dei risultati vogliamo andare avanti per disegnare la storia. Oggi il Pd è l'unica alternativa credibile a una destra inquietante e pericolosa. È sempre chiaro che non ce la fanno, ma è altrettanto chiaro che con più forza e nettezza deve emergere una alternativa a questa deriva italiana", ha aggiunto.