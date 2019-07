Eva Longoria a Capri con il marito e il piccolo Santiago

Capri, 15 lug. (askanews) - L'estate dei vip a Capri. Vacanze da mamma per Eva Longoria. L'attrice e produttrice statunitense, di origine messicana, è giunta sull'isola azzurra del golfo di Napoli con il marito Josè Baston e con il piccolo Santiago di un anno. Passeggiata nelle stradine del centro di Capri e nella famosa Piazzetta, tanto di giorno quanto di notte. Baci e relax per la coppia che appare per nulla infastidita dalla presenza di paparazzi e cineoperatori. Eva Longoria, celebre per il ruolo di Gabrielle Solis nella serie tv Desperate Housewives, è la produttrice regista di Grand Hotel, serie ambientata a Miami in onda in questo periodo su FoxLife.