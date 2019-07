Uccide l'ex moglie al karaoke, il killer si è costituito

Roma, 15 lug. (askanews) - Si è costituito domenica notte nel carcere di Sanremo, Domenico Massari, il 54enne che sabato sera ha fatto irruzione in un lido di Savona dove ha ucciso la ex moglie, Deborah Ballesio, 40 anni, a colpi di arma da fuoco.

Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, si vede l'uomo arrivare nel parcheggio del locale, dove la vittima aveva organizzato una serata di karaoke, e pochi secondi dopo la gente fuggire via terrorizzata.

La fuga di Massari è durata 24 ore. Nella sparatoria sono rimaste ferite altre tre persone, tra cui una bambina di 3 anni. "Non sono pentito. Mi spiace solo per gli innocenti coinvolti", avrebbe detto agli inquirenti il killer, a cui la polizia ha sequestrato 2 coltelli, 50 proiettili e la pistola che avrebbe usato per il delitto.

La ministra della Pubblica amministrazione, la leghista Giulia Bongiorno, in un'intervista a Repubblica ha annunciato che la legge "Codice rosso" contro la violenza sulle donne potrebbe essere approvata già in settimana.