In un video il conto alla rovescia di Vip e amici per Parmitano

Milano, 17 lug. (askanews) - A tre giorni dal lancio della missione Beyond dell'Esa, un gruppo di amici e VIP ha inviato un particolare video di auguri all'astronauta italiano dell Agenzia spaziale europea e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano che si appresta a partire per la sua seconda missione di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale, dopo Volare dell Asi nel 2013.

Uno speciale conto alla rovescia prima del lancio della Soyuz MS13 verso l'Iss.

Tra i volti, si riconoscono quelli del matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi, della scienziata Amalia Ercoli Finzi e del trasformista Arturo Brachetti.

La partenza di Luca Parmitano per lo Spazio è prevista per sabato 20 luglio 2019, in concomitanza con il 50esimo anniversario dello sbarco degli uomini della missione Apollo 11 sulla Luna, nel 1969. Il lancio della Soyuz MS13 avverrà dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, alle 18.28 ora italiana. Nel corso della missione Beyond, il colonnello Parmitano sarà il primo italiano a ricevere il comando della Stazione spaziale internazionale.