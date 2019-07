Il matrimonio segreto di Cimarosa apre il festival Valle d'Itria

Il re dei narcos El Chapo condannato all'ergastolo da corte Usa

Milano, 17 lug. (askanews) - Il re dei narcos, ex capo del cartello messicano di Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman, è stato condannato da una corte americana all'ergastolo. Detenuto in un carcere di massima sicurezza a New York, Guzman, 62 anni, è considerato uno dei più grandi narcotrafficanti al mondo e prima dell'estradizione è fuggito più volte dalle prigioni messicane. Nell'accordo di ...