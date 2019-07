Tom Cruise a sorpresa al Comic-Con di San Diego per Top Gun 2

San Diego, 19 lug. (askanews) - Promessa mantenuta, dopo 34 anni dall'uscita del film cult, Top Gun nel 1986, Tom Cruise torna nei panni di Pete "Maverick" Mitchell, il leggendario pilota della Marina americana e lo fa in grande stile, presentandosi a sorpresa sul palco del Comic-Con di San Diego, in California, città che fu il set principale del primo Top Gun e dov'è stata effettuata gran parte delle riprese anche del sequel. Accolto da una marea di applausi, Tom Cruise ha presentato alla platea del Comic-Con il primo trailer di "Top Gun: Maverick" che sarà nelle sale dal giugno 2020.

"Trentaquattro anni fa, ho fatto un film a San Diego e ho girato dall altra parte della strada in un ristorante - ha detto - San Diego è un posto speciale per Top Gun e il sequel è stato girato qui la scorsa estate. Siete stati molto pazienti con me in questi 34 anni. Sentivo che era mia responsabilità consegnarvi questo film.

Tutto quello che vedete nel film è reale e volevo offrirvi la possibilità di sperimentare per davvero l esperienza di stare dentro un aereo e ciò che significa. Per me Top Gun parla di competizione, famiglia, sacrificio, eroismo e aviazione e io amo l'aviazione: è una lettera d'amore all'aviazione.