Giffoni, #NeverendingChallenge per le star di "Stranger Things"

Roma, 22 lug. (askanews) - Accoglienza speciale al Giffoni Film Festival 2019 per Natalia Dyer e Charlie Heaton, star della serie Netflix "Stranger Things" la cui terza serie è disponibile su Netflix dai primi di luglio.

La coppia di attori, rispettivamente Nancy e Jonathan sul piccolo schermo, è arrivata sul palco della manifestazione dedicata al cinema per ragazzi e davanti alla platea di giovanissimi giurati è stata accolta sulle note di "The Neverending Story" in un'atmosfera suggestiva. Loro stessi sono rimasti impressionati: "Wow - hanno detto - è davvero bellissimo".

Il brano, colonna sonora del celebre film del 1984 "La storia infinita", è diventato simbolo della terza stagione di "Stranger Things" perché viene cantato da Dustin nell'ultimo episodio, insieme a Suzie. Anche Millie Bobby Brown, altra protagonista della serie in cui interpreta Undici ha condiviso su Instagram il video in cui canta la canzone e invita i suoi fan a fare altrettando e a usare l'hashtag #NeverEndingChallenge. E in molti ormai lo stanno facendo dando seguito al tormentone.