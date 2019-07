In vendita la villa di Dolce e Gabbana nell'Isola di Stromboli

Stromboli, 23 lug. (askanews) - Una villa da mille e una notte a Stromboli, una delle isole più belle dell arcipelago delle Eolie in Sicilia. I popolarissimi stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno deciso di mettere in vendita l'esclusiva residenza che può essere raggiunta in elicottero oltre che in barca.

La dimora nasce dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle Eolie ed è stata interamente ristrutturata secondo lo stile e il gusto dei due stilisti. La proprietà si estende su oltre 500 mq, di cui 235 di interni con sette suite, ognuna di un colore diverso, e 300 di verde, la villa da sogno ha ospitato anche numerose star nazionali e internazionali.

La proprietà - la cui vendita con trattativa riservata è stata affidata in esclusiva a Lionard Luxury Real Estate - gode di una posizione unica sul mare, con una vista mozzafiato sia sull'isolotto di Strombolicchio sia sul vulcano.