Mondiali di Nuoto, Simona Quadarella oro nei 1500 stile libero

Roma, 23 lug. (askanews) - Simona Quadarella oro ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. L'azzurra ha vinto i 1500 stile libero 10 anni dopo Alessia Filippi a cui soffia anche il record italiano.

La 20enne romana, bronzo due anni fa ai mondiali di Budapest, si era qualificata alla finale col secondo tempo della carriera in 15'51"59, due centesimi oltre il crono con cui aveva vinto gli europei di Glasgow un anno fa. Ha chiuso la gara in 15'40"89 (4'06"62 ai 400, 8'17"95 agli 800, 12'31"84 ai 1200) dopo essere passata in testa nella terza vasca. Seconda la tedesca Sarah Kohler (in 15'48"83), terza la cinese Jianjiahe Wang (15'51"00).

Sono arrivate subito le congratulazioni della sindaca di Roma Virginia Raggi che ha pubblicato anche una foto della visita dell'atleta in Campidoglio. "Grazie, hai portato Roma sul tetto del mondo. #ItaliaTeam".