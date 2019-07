Macron e Ursula Von der Leyen si congratulano con Boris Johnson

Parigi, 23 lug. (askanews) - L'elezione di Boris Johnson a nuovo leader dei conservatori britannici e nuovo premier del Regno Unito è stata al centro della prima visita all'Eliseo della nuova presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen.

"Innanzitutto faccio le mie congratulazioni a Boris Johnson per la sua nomina, non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui, ci sono molte differenze e difficoltà che dovremo affrontare, ci attende una importante sfida" ha commentato a caldo la presidente della Commissione europea.

Il presidente francese Emmanuel Macron "ha elogiato" Boris Johnson, eletto dagli attivisti del Partito conservatore alla guida dei Tory e automaticamente alla successione di Theresa May.

"Sono desideroso di lavorare con lui per affrontare non solo i temi europei come la Brexit ma anche le importanti questioni di politica internazionale quotidiane come la situazione in Iran, sono certo che potremo lavorare insieme" ha concluso il presidente francese.

Il nuovo premier britanno ha più volte ribadito la volontà di uscire dall'Unione Europea con o senza un accordo, per questo una delle sfide principali sarà proprio trovare una via non traumatica per la Brexit.