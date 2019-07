Gb, la prima riunione del nuovo governo di Boris Johnson

Roma, 25 lug. (askanews) - La prima riunione del nuovo governo di Boris Johnson a Londra, prima del discorso del neoprimo ministro britannico alla Camera dei Comuni. Johnson ha assegnato i ruoli chiave del suo esecutivo ai principali Brexiteers. Dominic Raab e Priti Patel tornano al governo rispettivamente come capo della diplomazia e ministro dell'Interno. Sajid Javid è stato designato invece come nuovo Cancelliere dello Scacchiere.

Questa la squadra completa: Stephen Barclay è stato nominato ministro per la Brexit, Michael Gove come cancelliere per il ducato di Lancaster e la pianificazione della Brexit senza accordo, Ben Wallace ministro della Difesa, Liz Truss ministro per il Commercio internazionale, Matt Hancock ministro della Sanità, Gavin Williamson all'Istruzione, Nicky Morgan ministro della Cultura, Andrea Leadsom ministro per il Business, Amber Rudd al Lavoro e alle Pensioni e Grant Shapps ministro dei Trasporti.