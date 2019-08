Sei bombe esplodono a Bangkok durante summit Asean: 4 feriti

Bangkok, 2 ago. (askanews) - Sei bombe di piccole dimensioni sono esplose in tre diversi luoghi a Bangkok, in Thailandia, ferendo quattro persone, nei giorni in cui si sta svolgendo il summit dei ministri degli Esteri del gruppo Asean a cui partecipano anche il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

Secondo quanto scrive Channel News Asia, un altro ordigno è stato scoperto prima che esplodesse.

Il colonnello di polizia Kamtorn Uicharoen ha dichiarato che tre bombe sono esplose nel complesso governativo a Chaeng Wattana, altre due nell'area di Chong Nonsi, comunque lontano dalla zona del summit.