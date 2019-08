Egitto, auto lanciata contromano provoca esplosione: 19 morti

Pernigotti, Di Maio offre gianduiotti alla stampa e annuncia: "Raggiunto accordo in tempi record"

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2019 Pernigotti, Di Maio offre gianduiotti alla stampa e annuncia: "Raggiunto accordo in tempi record" Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa al Mise al termine del tavolo sulla Pernigotti: "È stato raggiunto un accordo in tempi record. Non ci saranno esuberi tra i lavoratori". Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...