Gli scontri fra polizia e manifestanti ad Hong Kong

Milano, 5 ago. (askanews) - Il calare della sera non ha interrotto le proteste ad Hong Kong, dove nel giorno di sciopero generale si stanno verificando blocchi per le strade e scontri fra i manifestanti e la polizia intervenuta per disperdere la folla. Questa immagini arrivano dal quartiere di Wong Tai Sin, dove da ore agenti e dimostranti si confrontano, con i manifestanti che hanno bloccato stazioni e aeroporti, mentre la polizia ha sparato a più riprese gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Oltre 80 persone sono state arrestate.