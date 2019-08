Salvini: Parlamento chiuso? Deputati alzino il c... e tornino

Pescara, 9 ago. (askanews) - "Fino a ieri tutti erano pronti a votare subito, ora hanno tutti paura. C'è chi ha detto che non si può riunire il Parlamento settimana prossima perchè è ferragosto. Ebbene i parlamentari alzano il culo e vengono in parlamento se serve anche la settimana prossima, perche milioni di italiani lavorano anche settimana prossima". Così Matteo Salvini in comizio a Pescara. "I parlamentari della Lega sono pronti ad arrivare in aula lunedì prossimo. Lunedì ci siamo. E sfidiamo i parlamentari ad essere in Parlamento la settimana prossima. A giustificare lo stipendio che prendono".