Partita aperta sui tempi della crisi, lunedì capigruppo al Senato

Roma, 9 ago. (askanews) - Ufficializzata la crisi del governo di Giuseppe Conte, la partita si sposta adesso sui tempi. Il premier ha scelto la via della parlamentarizzazione, cosa che comporta la riconvocazione delle Camere.

La Lega, per "velocizzare" la procedura, ha depositato in Senato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo.

Il voto sulle mozioni sulla Tav, ha "suggellato una situazione di forti differenze di vedute" e "le stesse divergenze" si sono registrate su "temi prioritari dell'agenda di governo", si legge nel documento, che porta la prima firma del capogruppo a Palazzo Madama Massimiliano Romeo. Il Carroccio accusa anche Conte di non essere stato presente in Aula al momento della discussione "per ribadire l'indirizzo favorevole alla realizzazione dell'opera".

Salvini vuole votare il prima possibile e lo ha ribadito da Termoli.

"Tutti i parlamentari della Lega - ha scandito - saranno a Roma già da lunedì, non esiste che qualcuno dica che non si può far lavorare i parlamentari a ferragosto. Alzano il culo e lavorano a ferragosto", altrimenti "sarebbe una cosa incredibile".

La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato per lunedì la conferenza dei capigruppo, che dovrà trovare un accordo sulla data di convocazione della discussione.

Per i leghisti si può andare in Aula già il giorno dopo, le opposizioni premono per rimandare tutto a dopo ferragosto, il 19 o il 20.

Per il M5s la posizione è stata ribadita da Luigi Di Maio in un post su Facebook. Per i pentastellati, ha scritto, non c'è "nessun problema ad andare al voto. Anzi, dopo quel che è successo ci corriamo alle urne". Prima però "tagliamo 345 poltrone e risparmiamo mezzo miliardo di euro".