Sono 400 i migranti bloccati a bordo di Open Arms e Ocean Viking

Roma, 12 ago. (askanews) - Sono 251 i migranti a bordo della nave Ocean Viking dopo l'ennesimo salvataggio, il terzo in altrettanti giorni che ha fatto salire altre 81 persone a bordo della nave che opera per SoS Mediterranée e Medici Senza Frontiere. Si tratta per lo più di sudanesi, uomini e adolescenti, recuperati da un gommone al largo della Libia. Altre 151 persone sono a bordo della nave ...