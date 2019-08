Salvini: "Non c è altra maggioranza. Si voti il prima possibile"

Roma, 12 ago. (askanews) - "Noi chiediamo che si voti il prima possibile, poi saranno gli italiani a scegliere un Governo che duri cinque anni e che fa, perchè negli ultimi mesi tra no, litigi, insulti, blocchi, no alla Tav, no alle Olimpiadi, no alla giustizia, non all'autonomia, no alle riforme: l'Italia non può permetterselo". Lo ha detto Matteo Salvini al temine della riunione con i gruppi parlamentari.

"Mi sembra che l'unico patto per la poltrona sia quello tra Renzi e cinque stelle", ha aggiunto Salvini precisando che Lega ritirerà la sua delegazione dal governo.

"Mi affido alla saggezza del presidente della Repubblica, è evidente che non c'è un'altra maggioranza e c'è un parlamento bloccato, l'Italia non si può permettere di perdere settimane". Ha concluso il leader della Lega.