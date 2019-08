Aggressione a Napoli, bengalese col viso distrutto a sassate

Matteo Renzi insiste: niente elezioni subito, serve un governo

Roma, 13 ago. (askanews) - Matteo Renzi lancia un altro appello per quello che definisce un governo responsabile: non si può andare al voto subito: "Se si va a votare io non so se il Pd prende il 25%, so che l'Iva arriva al 25%, e questo è un disastro per il paese. Col 25% è sicura la recessione". Logica conseguenza per Renzi, un accordo parlamentare come consente la Costituzione, non solo con i ...