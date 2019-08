Brexit, Ue: da Johnson nessuna alternativa realistica a backstop

Milano, 20 ago. (askanews) -

Bruxelles, 20 ago. (askanews) - Nella sua lettera inviata al

presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il premier

britannico Boris Johnson non ha presentato "alcuna alternativa

realistica" alla clausola sul "backstop" prevista dall'accordo

sulla Brexit: lo ha dichiarato la portavoce della Commissione

europea Natasha Bertaud.

"La Commissione si congratula per l'impegno del governo britannico per favorire un ritiro ordinato. Tuttavia rileviamo come la lettera non contenga alcuna

soluzione operativa legale per prevenire il ritorno di una

frontiera fisica in Irlanda", come ha ribadito la portavoce:

"La

nostra posizione sul backstop è ben nota, è il solo strumento fin

qui trovato per onorare gli impegni" previsti dagli accordi del

Venerdì Santo.

Il "backstop" - che costituisce una "soluzione di

default" che supplirebbe alla possibile mancanza di un accordo

doganale definitivo ad hoc, da negoziare dopo la Brexit -

vincolerebbe Londra alle norme commerciali europee senza alcuna

possibilità di rinuncia unilaterale, il che per gli "hard

Brexiters" costituisce un anatema tale da preferigli un'uscita

senza accordo.