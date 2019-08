Salvini a M5s: vi vedo a fare la riforma del Csm con Lotti...

Roma, 20 ago. (askanews) - "Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza - molliamo quei rompipalle della Lega e piuttosto ingoiamoci il Pd - non aveva che da dirlo in quest'aula. Noi non abbiamo paura. Però, a proposito di quello che ha fatto questo governo, vi vedo a portare avanti la legge di riforma sulle banche e a risarcire i risparmiatori truffati con Maria Elena Boschi, vi vedo a riformare il Csm con Lotti, vi vedo fare la riforma del lavoro con Renzi, padre del Jobs act, vi vedo". Lo afferma Matteo Salvini in Senato.