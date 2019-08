Renzi: "Salvini faccia chiarezza sui rapporti con la Russia"

Roma, 20 ago. (askanews) - "Lei ha fatto un governo con il 17%, non con il 51% e questo governo ha fallito anche per sua responsabilità e prima lo ammettete e prima possiamo aprire una pagina nuova": così l'ex premier Matteo Salvini intervenendo in aula al Senato.

"Ministro Salvini lei può vincere la sua sfida e portare a votare il paese, nel qual caso questo avvenisse, avverrebbe con l'accordo di una parte importante anche del nostro schieramento, vedremo se sarà in grado di farlo. Per ottenere quei pieni poteri, magari per uscire dall'euro o per entrare nel rublo vedremo quel che potrà accadere", ha aggiunto.

"Nell'uno e nell'altro caso ministro Salvini faccia chiarezza sui rapporti con la Russia, è nel suo interesse, non nel nostro. Quereli il signor Savoini, perché non può esistere una democrazia occidentale nella quale c'è il sospetto della più grande tangente mai richiesta da persone che collaboravano con lei", ha attaccato il senatore fiorentino.