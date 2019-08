A Colonia in scena Gamescom, la più grande fiera di video-games

Roma, 21 ago. (askanews) - Sono attese centinaia di migliaia di persone alla Gamescom di Colonia, in Germania, per il più grande salone europeo di video-giochi. L'undicesima edizione della kermesse - che termina il 24 agosto - rappresenta per appassionati ed esperti del settore un'occasione per assistere alla presentazione dei titoli più attesi del prossimo anno e per giocare con le nuove demo.

Presenti alla fiera tutti i protagonisti del settore, tra cui Sony, Microsoft, Nintendo, SquarEnix e Bandai Namco, che avranno l'occasione di presentare in anteprima i nuovi videogiochi. L'Italia è presente con il brand "Games in Italy", pensato dal ministero dello Sviluppo Economico, l'agenzia Ice e Aesvi, con una delegazione di 19 aziende.