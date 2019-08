BoysDanceToo, tutti con George: flash mob di ballerini a NY

Roma, 27 ago. (askanews) - Circa 300 ballerini hanno preso parte a una lezione di danza classica open air a Time Square. Un flash mob per il principino George dopo che la conduttrice tv di Good Morning America, Lara Spencer, ha ironizzato sulla sua intenzione di studiare balletto.

Con lo slogan "Anche i ragazzi ballano" e cartelli della gente accorsa a godersi lo spettacolo con scritto "Danza classica per tutti", il folto gruppo di ballerini, uomini, donne e bambini, ha incantato con una elegante e ordinata coreografia.

Non sono bastate le scuse social della conduttrice, in rete è stato un proliferare di critiche alla sua uscita e di sostegno a George, con hastag come #BoysDanceToo e #metutu e condivisioni di ragazzi intenti a ballare alla sbarra, foto e video di famosi ballerini del calibro di Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Benjamin Millepied. Lo stesso Roberto Bolle si è schierato con il figlio di William e Kate: "Vorrei sapere se trovate divertente questa cosa", ha scritto su Instagram.