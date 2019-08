Un gommone carico di bambini, Mediterranea salva 98 persone

Roma, 28 ago. (askanews) - Un gommone carico di bambini, erano ben 22 di età inferiore ai dieci anni oltre ad altri sei minori, del gommone recuperato dalla nave Mare Jonio, 70 miglia a nord di Misurata. In tutto 98 le persone a bordo tra cui 26 donne (8 incinta). La notizia del salvataggio arriva da Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio naviga nel Mediterraneo per soccorrere migranti in difficoltà.

Secondo il racconto dei migranti a bordi, alcuni naufraghi sarebbero morti prima del salvataggio.

"Abbiamo individuato il loro gommone, sovraffollato, alla deriva e con un tubolare già sgonfio, con il nostro radar - fa sapere Mediterranea - e per fortuna siamo arrivati in tempo per portare soccorso. Siamo arrivati in tempo: le quattro parole più belle. Le persone sono tutte al sicuro a bordo con noi, ci sono casi di ipotermia e alcune di loro hanno segni evidenti dei maltrattamenti e delle torture subite in Libia. Fuggono tutte dall'inferno".

L'imbarcazione è ora in attesa di istruzioni dal centro di coordinamento marittimo italiano per un porto sicuro dove sbarcare. Ma il centro ha risposto di far riferimento alle autorità libiche. E Salvini ha firmato un nuovo divieto di ingresso nelle acque italiane per la nave Jonio.