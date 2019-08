Venezia 76, Deneuve e Binoche regine del primo red carpet

Greta Thunberg sbarcata a New York. A Trump: "Ascolta la scienza"

Roma, 29 ago. (askanews) - Greta Thunberg, la giovane attivista ambientale, è arrivata a New York accolta da applausi dopo una traversata dell'Atlantico di 15 giorni in barca a vela. La sedicenne svedese è partita dalla Gran Bretagna, su una barca da competizione e a impatto zero, per minimizzare le emissioni di anidride carbonica, pilotata dal figlio di Carolina di Monaco Pierre Casiraghi. Il ...