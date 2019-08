Lega: da Conte no certezza che non tocchino nostri provvedimenti

Milano, 30 ago. (askanews) - Il nuovo governo "ha idee su molti provvedimenti diametralmente opposte su immigrazione e non solo, saranno provvedimenti ripresi in mano, volevamo una rassicurazione sul fatto che non verranno toccati assolutamente, un no netto non c'è stato". Così la sottosegretaria uscente Lucia Borgonzoni nella delegazione della Lega che ha incontrato Conte alla Camera. Con lei Claudio Durigon, assente come annunciato Matteo Salvini.

"Conte ha detto che difenderà i provvedimenti fatti ma è pronto a sedersi a un tavolo a sentire quali possano essere le modifiche", ha aggiunto.