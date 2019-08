Governo, incontro Conte-M5s-Pd: "Passi avanti" sul programma

A Venezia applausi per il "Joker" Joaquin Phoenix

Roma, 31 ago. (askanews) - Applausi a Venezia per l'atteso "Joker" di Todd Phillips, in concorso alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Protagonista uno straordinario Joaquin Phoenix che regala un'intepretazione intensa. Nel film è è il comico fallito Arthur, nato per portare gioia, ma che non riesce a far ridere. Paradossalmente nella sua vita tutto è dolore e sofferenza. ...