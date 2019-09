Governo, Giuseppe Conte su Facebook: non servono supereroi

Roma, 2 set. (askanews) - "È un'occasione unica per riformare incisivamente questo Paese e fare cose straordinarie per il bene degli italiani. Per fare questo non servono supereroi, basta essere persone normali ma responsabili e determinate che amano davvero il poprio Paese sopra ogni cosa". Così il presidente del Consiglio dei ministri incaricato, Giuseppe Conte in un video trasmesso sulla sua pagina facebook.

"Serve un governo forte e stabile - ha spiegato Conte - io sarò il primo responsabile di questa nuova alleanza di governo. Sto lavorando per essere affiancato da persone con alevata competenza, buona capacità organizzativa, un'elevata qualificazione politica. Questa giusta amalgama sarà importante per avere una squadra di governo autorevole ed efficiente".

"Non mi sfuggono perplessità e dubbi dei sostenitori dell'una e dell'altra forza di questa nuova maggioranza, dei 5 Stelle e del Pd - ha continuato Conte - a voi dico di non tenere in un cassetto i vostri sogni, questo è il momento di tirarli fuori oggi più che mai ne abbiamo bisogno per disegnare e realizzare il Paese che vogliamo. Abbiamo davanti una sfida non da poco e capisco le vostre perplessità".